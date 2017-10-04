Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia 2017

100+ ForumRussia – международный форум высотного и уникального строительства – ежегодное мероприятие, которое проводится в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ РФ.

В этом году под брендом 100+ Forum Russia пройдут форум и выставка 100+ Technologies, а также мероприятия образовательного кластера 100+ Education и бизнес-сектора 100+ Недвижимость.

Ожидается, что в выставке примут участие более 100 компаний: это застройщики и девелоперы, разработчики инновационных строительных технологий, проектировщики, научно-исследовательские и образовательные учреждения. В рамках образовательного кластера будут представлены семинары и лекции ведущих российских и зарубежных экспертов, мастер-классы представителей мировой и отечественной архитектуры, открытые лекции преподавателей и профессоров Международной ассоциации строительных вузов. Бизнес-сектор объединит крупнейших риэлторов, поднимет темы маркетинга, юридического сопровождения сделок.

В 2016 году в работе форума приняли участие представители 17 стран и 97 городов, доклады представили более 300 спикеров, из них – 45 зарубежных, а на официальном сайте мероприятия было зарегистрировано 4500 участников. За три дня работы форума 100+ прошло более 70 сессий, заседаний, круглых столов и мастер-классов.

Более подробную информацию о мероприятии смотрите на сайте 100+ Forum Russia