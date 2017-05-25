V Национальный форум «Сила МФО в Единстве, 5-летие: стратегии, задачи, итоги»

25-26 мая в Казани состоится V Национальный форум микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов «Сила МФО в Единстве, 5-летие: стратегии, задачи, итоги».
В рамках Форума участники обсудят новые законы, программы для перехода на ЕПС, взыскание долгов, взаимоотношения с регулятором.
Участниками станут: руководители МФО, юристы, бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, специалисты по безопасности, взыскатели.
Организаторы подготовили для участников Форума «точечные» тренинги», полезный в работе раздаточный материал, шаблоны документов и многое другое.
По вопросам участия обращайте по телефону 8-843-2-538-536, 8 (987) 225-33-76 Лилия Салахова; e-mail: edinstvo@sro-mfo.ru, info@oporacoop.ru
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