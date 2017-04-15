VII международный фестиваль «Рахлинские сезоны»

15 апреля в Казани пройдет открытие VII международного фестиваля «Рахлинские сезоны».

Фестиваль «Рахлинские сезоны» посвящен памяти выдающегося советского дирижера, первог о художественного руководителя и главного дирижера татарстанского оркестра, народного артиста СССР, Натана Григорьевича Рахлина, который приехал в Казань по приглашению выдающегося татарского композитора и общественного деятеля Назиба Жиганова. Свой новый коллектив Натан Григорьевич приобщал к великому служению музыке. В этом году проведение фестиваля приурочено к 50-летию первого концерта Государственного симфонического оркестра РТ.

В день открытия казанскую публику ожидает выступление солистов – Вадима Холоденко – Лауреата многих международных конкурсов, Алены Баевой - одной из ярчайших молодых дарований современного скрипичного искусства и Евгения Румянцева - Члена Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского и Международного союза музыкальных деятелей. Они исполнят Концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром до мажор «Тройной», op. 56, Л.Бетховена. За дирижерским пультом – основатель фестиваля, художественный руководитель и главный дирижер ГСО РТ, Народный артист России, АЛЕКСАНДР СЛАДКОВСКИЙ.

16 апреля будет представлена уникальная музыкально-драматическая композиция «Золотой петушок». По замыслу авторов проекта – лауреатов Премии Москвы, профессора Евгении Кривицкой и известного российского ведущего, актера и режиссера Петра Татарицкого она соединила в себе разные виды искусства. Герои «Золотого петушка» сойдут с книжных страниц и «оживут» благодаря голосам известных оперных артистов, поющих арии из одноименной оперы Римского-Корсакова. В Прологе и Эпилоге полюбившиеся нам пушкинские герои возникнут на экране в качестве мультипликационных инсталляций современного художника Олега Чернова. А основную часть представления будет сопровождать песочная анимация – волшебные картины Артема Нерсеса, рождающиеся «здесь и сейчас». Дирижер – Михаил Мосенков.

Третий концерт фестиваля пройдет 19 апреля. Жители и гости столицы смогут услышать Увертюру «Корсар» Г.Берлиоза, Концерт для виолончели с оркестром ми минор, op. 85 Э.Элгара, а также Симфонию №3 ми-бемоль мажор, op. 55 («Героическая») Л.Бетховена. Солист - один из ведущих российских музыкантов своего поколения, арт директор первого в истории России виолончельного фестиваля "VIVACELLO", Борис Андрианов. Дирижер – музыкальный директор Баденского государственного театра в Карлсруэ (Германия) и художественный руководитель Симфонического оркестра штата Алабама в Соединенных Штатах Америки, Джастин Браун.

Завершится VII Международный фестиваль «Рахлинские сезоны» 22 апреля премьерой - Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского впервые в Казани исполнит Шестую симфонию Г.Малера. Коллекцию Малеровских симфоний, начало которой положил Натан Рахлин 50 лет назад, оркестр продолжает сегодня, пополняя ее ежегодным прочтением симфоний великого композитора.

Подробную информацию о мероприятии вы можете узнать на сайте www.tatarstan-symphony.com или по телефону +7 (843) 236-72-72