17 февр. 2017

Бизнес-бранч «Жилая недвижимость: что будет двигать рынок в новом году»

Бизнес-бранч «Жилая недвижимость: что будет двигать рынок в новом году»

17 февраля интернет-газета «Реальное время» соберет представителей рынка жилой недвижимости в рамках бизнес-бранча «Жилая недвижимость: что будет двигать рынок в новом году».

Тезисы встречи:

  • Насколько перегрет казанский рынок жилой недвижимости
  • Как поддержать спрос после отмены ипотеки с госучастием
  • Как скажутся на рынке изменения в законе «О долевом строительстве»

К участию приглашаются представители отраслевых компаний. Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

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