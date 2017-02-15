Форум FinNext 2017 - это место встречи людей, формирующих будущее финансовых инноваций. В мероприятии примут участие более 500 человек, среди которых представители банков, телекоммуникационных компаний, стартапов, МФО, инвесторов, IT-компаний.
С подробной программой можно ознакомиться на странице мероприятия
Дата и место проведения: 15 февраля 2017 года, г. Москва, Digital October
Контакты организаторов: Тел. +7 (495) 259-7898
Официальная страница мероприятия
Контакты организаторов: Тел. +7 (495) 259-7898
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