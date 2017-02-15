15 февр. 2017

Форум FinNext 2017

Форум FinNext 2017

Форум FinNext 2017 - это место встречи людей, формирующих будущее финансовых инноваций. В мероприятии примут участие более 500 человек, среди которых представители банков, телекоммуникационных компаний, стартапов, МФО, инвесторов, IT-компаний.

  • Более 40 спикеров, из них 20 — впервые на FinNext
  • Вы узнаете о последних инновациях лидеров: Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф Банка, Хоум Кредита и других;
  • В этом году у нас не только успешные финтех-стартапы, но и провальные;
  • Телекомы всерьез занялись финансовыми услугами;
  • Традиционная Битва инноваторов: о финтех-проектах узнает весь рынок, а победят самые лучшие.

Основные темы форума:

  • Инвестиции в финтех
  • Инновации для эффективности банков
  • Финансовые услуги и сотовые операторы
  • Мобильные финансовые приложения
  • Платежные решения (электронные валюты, p2p, банковские решения, NFC и пр.)
  • Big Data
  • Блокчейн и криптовалюты
  • Финтех для малого бизнеса
  • Искусственный интеллект
  • Новые способы идентификации
  • Облачные технологии
  • Стартапы: B2B и B2C
  • Дистанционное обслуживание клиентов

С подробной программой можно ознакомиться на странице мероприятия

Дата и место проведения: 15 февраля 2017 года, г. Москва, Digital October

Контакты организаторов: Тел. +7 (495) 259-7898

Официальная страница мероприятия

Контакты

Контакты организаторов: Тел. +7 (495) 259-7898

Официальная страница мероприятия

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