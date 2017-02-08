08 февр. 2017

Севильский цирюльник - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Севильский цирюльник - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

8 февраля, 18.00

XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина
Музыка Джоаккино Россини

Опера в 2 действиях (12+)

Либретто Чезаре Стербини по одноименной комедии Пьера Огюстена Бомарше



  • Музыкальный руководитель постановки - Марко Боэми (Италия)
  • Режиссер-постановщик - Юрий Александров (Санкт-Петербург)
  • Художник-постановщик - Виктор Герасименко (Москва)
  • Художник по костюмам - Елена Бочкова (Москва)
  • Хормейстер - Любовь Дразнина (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Художник по свету - Ирина Вторникова (Ростов-на-Дону)
  • Пластика - Фанис Исмагилов (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Ассистент дирижера - Алессандро Биччи (Италия)
  • Ассистент режиссера - Анастасия Удалова (Санкт-Петербург)
  • Ответственный концертмейстер - Алсу Барышникова (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)

ПОСТАНОВКА 2014 ГОДА

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