IX Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017»

KazanSummit — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Впервые Международный экономический саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошёл в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. Ежегодный Международный экономический саммит России и стран-участниц ОИС проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан.

В прошедшем KazanSummit 2016 приняли участие 1556 представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств 14 государств, депутатов парламентов, инвесторы и бизнесмены из 51 страны мира, а также 182 представителя СМИ.

Целью Саммита является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Ключевой темой Саммита 2017 года станут исламские инвестиции в контексте международных экономических отношений. Российская Федерация и Республика Татарстан по-новому раскрывают потенциал взаимодействия с государствами исламского мира. Создана ведущая международная платформа для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов, а также подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.

Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте Саммита.