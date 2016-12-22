Круглый стол «Долевое строительство в Татарстане: вопросы, проблемы, решения»

22 декабря Общественная палата Республики Татарстан проводит «круглый стол» на тему: «Долевое строительство в Татарстане: вопросы, проблемы, решения».

Среди приглашенных спикеров на «круглый стол» - заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Фракции «Единая Россия» Александр Сидякин, в мероприятии также запланировано участие представителей министерств и ведомств Республики Татарстан, сетевых, а также строительных компаний республики.

В рамках «круглого стола» планируется обсудить следующие вопросы:

основные типичные причины возникновения ситуаций, когда Застройщик не в состоянии своевременно исполнить свои обязательства перед участниками долевого строительства;

возможные механизмы регулирования текущей деятельности Застройщика по возведению многоквартирных жилых домов непосредственно по ходу процесса строительства;

типичные проблемы застройщика при сдаче дома в эксплуатацию;

контроль за соблюдением прав застройщиков.

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Время и место проведения: 22 декабря 2016 года, начало в 14:00

г.Казань, Кремль, кор.1, под. 1, каб.208