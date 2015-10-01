Международный инвестиционный форум «Сочи-2015»

Международный инвестиционный форум «Сочи» – современная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, созданная при поддержке Правительства Российской Федерации для решения вопросов развития мировой экономики и ее основных тенденций, обсуждения перспектив инвестиционного и инновационного будущего нашей страны, а также для презентации масштабных инвестиционных проектов регионов России.

Девиз форума – «Инвестиции – путь развития экономики России» – полностью отражает современные тенденции долгосрочной стратегии достижения роста и экономического благосостояния нашего государства.



В рамках деловой программы главного инвестиционного мероприятия страны, которым по праву считается форум «Сочи», в форме открытой дискуссии поднимаются самые острые вопросы развития экономики России и регионов. Пленарное заседание является ключевым мероприятием форума и традиционно затрагивает актуальные темы экономического и инвестиционного будущего России и регионов. Так, в прошлом году ключевыми были вопросы экономического развития и качества жизни. В этом году в программе форума запланировано два пленарных заседания: «Россия между Европой и Азией: новая региональная политика в современном мире» и «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕГИОНАХ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛИТИКУ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ?».



17-20 сентября 2015 года местом проведения Международного инвестиционного форума «Сочи-2015» станет Главный Медиацентр, расположенный в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).

Участникам форума «Сочи-2015» представляется уникальная возможность презентовать инвестиционный потенциал в одном из самых уникальных объектов Олимпийского парка. Главный Медиацентр обладает всеми преимуществами экспоцентра высокого международного уровня: закрытые выставочные площади, позволяющие разместить выставочные стенды свободной планировки любой конфигурации, современная система коммуникаций, возможность подключения экспозиции ко всем необходимым сетям, удобная логистическая и навигационная системы. Проектное решение Главного Медиацентра обеспечивает комфортный доступ на мероприятия форума для маломобильных групп населения. Кроме того, Главный Медиацентр располагает собственным медицинским пунктом, кухнями полного цикла, а также целым рядом специализированных помещений для всех служб, задействованных в организации форума.

Собственный пресс-центр позволяет не только организовать необходимое количество рабочих мест для представителей СМИ, но и обеспечить максимально комфортные условия работы.

Разнообразна и культурная программа форума «Сочи-2015». Традиционно в рамках форума будут работать так полюбившиеся участникам фестивали «Вина Кубани» и «Кубанская кухня». Также для участников форума, гостей и жителей города Сочи запланирован праздничный концерт.

Приглашаем вас на Международный инвестиционный форум «Сочи-2015»!