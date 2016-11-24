Вторая международная научная конференция «Визуальная коммуникация в социокультурной динамике»

24-25 ноября 2016 года кафедра массовых коммуникаций Набережночелнинского института КФУ проводит Вторую международную научную конференцию «Визуальная коммуникация в социокультурной динамике» (Новый город, 1/15). Заявки на конференцию подали 189 участников, среди которых представители восьми зарубежных стран и 34 городов России.

Изучение визуального аспекта различных сфер нашей жизни – политики, журналистики, рекламы, искусства, образования – является одним из самых актуальных направлений социогуманитарного знания. Кафедра массовых коммуникаций занимается изучением данной темы на протяжении нескольких лет, а два года назад провела свою первую научную конференцию, посвящённую визуальной коммуникации.

В этом году кафедра выиграла грант на проведение научной конференции от Российского гуманитарного научного фонда и Академии наук Республики Татарстан. На конкурс грантов в данной номинации было подано более 270 заявок со всей республики, и лишь 14 заслужили одобрение экспертов. Это позволило организаторам выпустить печатный сборник конференции, включивший в себя 106 статей, и пригласить в Набережные Челны известных российских исследователей визуальной коммуникации.

Среди спикеров конференции – Виктор Леонидович Круткин, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой философии и социологии культуры Удмуртского государственного университета (г. Ижевск). Одно из направлений исследований Виктора Леонидовича – фотографии, которым будет посвящено его выступление на пленарном заседании.

О политических Интернет-мемах и их воздействии на аудиторию расскажет Светлана Андреевна Шомова, доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики (г. Москва).

Формированию клипового мышления будет посвящено выступление Светланы Ивановны Симаковой, кандидат филологических наук, зав. кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Челябинского государственного университета (г. Челябинск).

Визуальным технологиям в образовании будет посвящён круглый стол, ведущими которого станут Иван Михайлович Печищев, кандидат филологических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского университета (г. Пермь) и Анна Юрьевна Тышецкая, кандидат филологических наук, начальник управления дизайна образовательных программ Московского Политехнического университета (г. Москва).

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.