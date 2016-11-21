Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Экономист года" состоится в рамках Synergy Global Forum, который пройдет в Crocus City Hall (г. Москва).
Ключевая задача конкурса - выявление экономической элиты России, привлечение внимания к актуальным вопросам экономики и разработка программы экономического развития России до 2022 года.
Конкурс рассчитан на широкую аудиторию участников: предусмотрены номинации для студентов, аспирантов и научно-педагогических кадров («Экономист в образовании и науке»), сотрудников государственных ведомств («Экономист на государственной службе») и коммерческих компаний (Экономист в коммерческой организации).
Подробней ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте
ЭкономистГода.рф
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