Церемония награждения победителей конкурса «Экономист года»

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Экономист года" состоится в рамках Synergy Global Forum, который пройдет в Crocus City Hall (г. Москва).

Ключевая задача конкурса - выявление экономической элиты России, привлечение внимания к актуальным вопросам экономики и разработка программы экономического развития России до 2022 года.

Конкурс рассчитан на широкую аудиторию участников: предусмотрены номинации для студентов, аспирантов и научно-педагогических кадров («Экономист в образовании и науке»), сотрудников государственных ведомств («Экономист на государственной службе») и коммерческих компаний (Экономист в коммерческой организации).



Подробней ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте ЭкономистГода.рф

