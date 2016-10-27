Мастер-класс Дмитрия Сидорина «Управление репутацией и PR в Интернете и соц. сетях»

27 октября 2016 года в Казани в Гранд Отель Казань состоится мастер-класс Дмитрия Сидорина «Управление репутацией и PR в Интернете и соц. сетях».

Дмитрия Сидорин: предприниматель, основатель группы компаний SidorinLab, кандидат наук, ученый, преподаватель курсов физики, математики и интернет-маркетинга в МГУ и МФТИ, впервые в России начал оказывать услуги по работе в репутацией в сети. Руководил кампаниями депутатов гос. думы, является спикером конференций Яндекса (YaC on marketing), Russian Internet Week, SeoConf и других.

Темы семинара как инициировать разговоры о своём бренде в соц. сетях, как правильно искать упоминания о себе в соц. сетях, как искать клиентов в соц. сетях через системы мониторинга, как инициировать и вести дискуссии, как работают с негативом крупные компании и брэнды, как один пост в соц. сети может стоить репутации целой компании и как за один пост получить компенсацию 600 000 рублей с компании Mersedes-Benz.

Мастер-класс будет интересен:

владельцам бизнеса;

специалистам по SMM и PR, продвижению в Интернете;

людям начинающим бизнес и ищущим клиентов в Интернете.