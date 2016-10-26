Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации»

Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» — ежегодный форум, посвящённый новым технологиям и перспективам международной кооперации в области инноваций. Проводится в Москве с 2012 года под эгидой Правительства РФ.

Соорганизаторы форума:

Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Москвы, Фонд «Сколково», «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», АО «РВК», Группа РОСНАНО и Фонд содействия инновациям.

Основная цель форума — обмен практическим опытом, пропаганда передовых исследований и разработок, создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.

Среди участников — топ-менеджеры российских и иностранных корпораций, ведущих бизнес в инновационной сфере, крупные инвесторы, начинающие предприниматели, эксперты в области высоких технологий, ученые, высокопоставленные представители органов государственной власти.

На форуме запланировано использование различных форматов для исследования основной темы во всех ее аспектах: будет работать шоурум лучших российских технологий и проектов из разных субъектов РФ и институтов развития. В рамках форума пройдут открытые консультации, состоятсястартап-шоу, дебат-кафе и краш-тесты, встречи стартаперов с представителями органов власти и большого бизнеса в формате «ТОР без галстука». Участники смогут посетить интерактивные сессии, мастер-классы, воркшопы, сессии вопросов и ответов.

На полях форума запланированы встречи с лидерами ведущих международных технологических компаний и сообществ. Пройдет также «Евразийская неделя» — саммит стран Евразийско-Азиатского экономического сообщества (ЕАЭС). Ключевые смысловые акценты повестки «Евразийской недели»: стимулирование высокотехнологичного экспорта, выстраивание технологических производственных цепочек — создание евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации.

Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте Форума.