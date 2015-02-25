25 февр. 2015

Выставка франчайзинга в городе Казань

Выставка франчайзинга в городе Казань

Приглашаем посетить крупномасштабное региональное мероприятие по франчайзингу в городе Казань.

У вас есть желание и возможность заняться новым бизнесом?

Думаете о развитии существующего бизнеса – тогда это бизнес мероприятие для вас!

Что ожидает бизнесменов и предпринимателей на нашем мероприятии:

Выставка: Антикризисные франшизы.

Деловая программа:

  • Презентации компаний-участников
  • Выступление главного редактора сайта franch.biz, эксперта во франчайзинге Кириловича Романа, на тему "Антикризисные сферы бизнеса 2015"
  • Мастер классы.

Инструменты для бизнесменов:

  • Бухгалтерия и налогообложение;
  • Рынок труда в условиях кризиса: эффективный поиск персонала онлайн (эксклюзивное обучение, специалист сайта HeadHunter);
  • "Свой или чужой": как создать эффективную команду". Ключевые критерии при оценке кандидатов и "золотые вопросы" на собеседовании
  • (бизнес тренер компании TeamSoft);
  • Франчайзинг, судебные затраты, риски, выгоды.
  • Вопросы регулирования договоров франчайзинга (специалист компании Аудекс).

Контакты

Место проведения: Конгресс центр, выставочный комплекс "Казанская ярморка"

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