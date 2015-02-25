Выставка франчайзинга в городе Казань

Приглашаем посетить крупномасштабное региональное мероприятие по франчайзингу в городе Казань.

У вас есть желание и возможность заняться новым бизнесом?

Думаете о развитии существующего бизнеса – тогда это бизнес мероприятие для вас!

Что ожидает бизнесменов и предпринимателей на нашем мероприятии:

Выставка: Антикризисные франшизы.

Деловая программа:

Презентации компаний-участников

Выступление главного редактора сайта franch.biz, эксперта во франчайзинге Кириловича Романа, на тему "Антикризисные сферы бизнеса 2015"

Мастер классы.

Инструменты для бизнесменов: