Выставка франчайзинга в городе Казань

Приглашаем посетить крупномасштабное региональное мероприятие по франчайзингу в городе Казань.
У вас есть желание и возможность заняться новым бизнесом?
Думаете о развитии существующего бизнеса – тогда это бизнес мероприятие для вас!
Что ожидает бизнесменов и предпринимателей на нашем мероприятии:
Выставка: Антикризисные франшизы.
Деловая программа:
Инструменты для бизнесменов:
Место проведения: Конгресс центр, выставочный комплекс "Казанская ярморка"
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«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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