15-ая специализированная выставка «ДОРТРАНСЭКСПО»

Экспозиция выставки «ДорТрансЭкспо» демонстрирует широкий спектр новейшего оборудования, материалов, техники для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, объектов дорожной инфраструктуры, а также средств обеспечения безопасности дорожного движения, спецтехнику, машины, фургоны, прицепы и многое другое.

Всего в выставке 2014 г. приняли участие 60 компаний, из Казани, Республики Татарстан 10 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Рязани, Нижнего Новгорода, Иваново, Ульяновска, Уфы, Челябинска, Московской обл, а также зарубежных стран: Белоруссии, Казахстана, Германии. На выставке была представлена продукция 8 стран мира: Китай, Германия, Италия, США, Великобритания, Южная Корея, Чехия, Швеция. Общая площадь экспозиции составила 1392 кв.м (нетто).

В программе

Расширенное заседание Коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;

Конференции, семинары, круглые столы;

Бизнес-встречи с предприятиями дорожного комплекса и транспортной инфраструктуры Республики Татарстан;

Презентации нового оборудования и технологий.

Тематика выставки

Дорожно-строительная техника

Лизинговые компании

Коммерческий автотранспорт

Проектные организации

Материалы и оборудование для строительства и эксплуатации дорог

Складской комплекс. Логистика

Грузовые и пассажирские перевозки (авто-, авиа-, железнодорожные, интермодальные и мультимодальные)

Обеспечение безопасности дорожного движения, дорожный сервис

Средства механизации погрузочно-разгрузочных работ

Автокомпоненты. Шины, диски, масла, запасные части

Парковка. Гаражное сервисное оборудование

Средства связи и навигации

Конкурс «Лучший продукт выставки»

В период подготовки к выставке ежегодно проводится конкурс «Лучший продукт выставки», который проводится согласно утвержденному Положению по 4-м номинациям. Компетентная конкурсная комиссия, состоящая из ведущих специалистов отрасли, определяет победителей, которым на официальной церемонии открытия выставки министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Л.Р.Сафин вручает Почетные дипломы.

Деловая программа



организация и проведение бизнес-встреч «Час главного специалиста» с участием руководителей предприятий дорожной и транспортной сферы Республики Татарстан;

проведение Расширенного Заседания Коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;

проведение тематических круглых столов, посвященных пилотным и инновационным проектам с участием представителей Правительства Республики Татарстан, а также специалистов дорожной и транспортной сферы.

Место проведения: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8, ОАО "Казанская ярмарка"

Подробности на сайте мероприятия