15-ая специализированная выставка «ДОРТРАНСЭКСПО»

Экспозиция выставки «ДорТрансЭкспо» демонстрирует широкий спектр новейшего оборудования, материалов, техники для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, объектов дорожной инфраструктуры, а также средств обеспечения безопасности дорожного движения, спецтехнику, машины, фургоны, прицепы и многое другое.
Всего в выставке 2014 г. приняли участие 60 компаний, из Казани, Республики Татарстан 10 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Рязани, Нижнего Новгорода, Иваново, Ульяновска, Уфы, Челябинска, Московской обл, а также зарубежных стран: Белоруссии, Казахстана, Германии. На выставке была представлена продукция 8 стран мира: Китай, Германия, Италия, США, Великобритания, Южная Корея, Чехия, Швеция. Общая площадь экспозиции составила 1392 кв.м (нетто).
В программе
Тематика выставки
Конкурс «Лучший продукт выставки»
В период подготовки к выставке ежегодно проводится конкурс «Лучший продукт выставки», который проводится согласно утвержденному Положению по 4-м номинациям. Компетентная конкурсная комиссия, состоящая из ведущих специалистов отрасли, определяет победителей, которым на официальной церемонии открытия выставки министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Л.Р.Сафин вручает Почетные дипломы.
Деловая программа
Место проведения: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8, ОАО "Казанская ярмарка"
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