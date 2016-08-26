26 авг. 2016

Online-конференция с Маратом Бариевым

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26 августа в 11.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи, член Исполнительного комитета Олимпийского комитета России Марат Бариев.

Тезисы встречи:

  • Итоги Олимпиады в Рио: успехи и поражения российской сборной
  • Есть ли жизнь после WADA: как страна будет выстраивать отношения с недружелюбной ассоциацией
  • Казань спортивная: что приобрела столица РТ и что потеряла за последние 10 лет


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