Проект «Бизнес и власть: откровенный разговор» в Нижнекамске

16 августа в Нижнекамске пройдет встреча предпринимателей Закамского региона с министром экономики Республики Татарстан Артемом Здуновым. Организатором встречи в рамках проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор» выступил бизнес-омбудсмен Республики Татарстан Тимур Нагуманов. Встреча с министром экономики станет первым мероприятием проекта, которое пройдет в Нижнекамске.

Проект «Бизнес и власть: откровенный разговор» работает в регулярном режиме с конца 2014 года. За это время прошло 29 встреч – представители бизнеса встретились с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, мэром Казани Ильсуром Метшиным, мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым, Александром Груничевым (ФАС РТ), Мариной Патяшиной (Роспотребнадзор РТ), Артемом Сидоровым (Минэкологии РТ) и другими. Проект собрал десятки историй успешно решенных проблем бизнеса.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта.