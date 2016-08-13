Дни уличных искусств

13 и 14 августа в Казани пройдут Дни уличных искусств — финальное событие Фестиваля искусства и краеведения «Искра». Организаторы мероприятия — Фонд «Живой город» и Центр современной культуры «Смена» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Мэрии Казани.

Программа Дней уличных искусств включает в себя десятки событий для детской и взрослой аудиторий и охватывает множество локаций в центре Казани: Лядской и Фуксовский сады, сад Баки Урманче, сад «Эрмитаж», Творческая лаборатория «Угол» и другие площадки.

Для зрителей будут построены маршруты-гиды по событиям Дней уличных искусств, соответствующие разным интересам и возрастам.

Дни уличных искусств — это попытка вынести временную экспозицию краеведческого музея на улицы, при этом сохранив за каждым художественным высказыванием основные задачи всего фестиваля — популяризацию знания об исторических событиях, происходивших в Казани, и вовлечение казанцев в культурный контекст города.



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