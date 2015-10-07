17-ая Российская агропромышленная выставка "Золотая осень"

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ дает множество предложений по сельскохозяйственной технике и оборудованию для АПК, агрохимии, семенам, племенным животным, ветеринарным препаратам, услугам для АПК, а также представляет большое многообразие российских и зарубежных продуктов питания.

Тематика выставки охватывает все основные составляющие сельскохозяйственного производства. Для полноценного и всестороннего показа передовых достижений, включая демонстрационные презентации, экспозиции будут территориально размещены на 3-х площадках ВДНХ.



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Масштабность и разнообразие тематических разделов «Золотой осени» впечатляли: в нескольких павильонахи на открытых площадках ВДНХ свои достижения демонстрировали около 2000 предприятий и организаций из 24 стран мира. Россию представили 55 регионов. В дни работы выставку посетило более 700 тысяч человек. Главное аграрное событие страны освещали свыше 500 СМИ России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Деловая программа «Золотой осени» была сформирована так, чтобы помочь специалистам отрасли, представителям агробизнеса и инвесторам оперативно получить широкий обзор агропромышленного рынка, найти технологические решения, являющиеся наиболее эффективными для производства продукции для АПК, получить актуальную информацию по их применению на практике.

Главные мероприятия этого года – II Международный инвестиционный агропромышленный форум, в котором приняли участие Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров, Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонид Заяц.

Наряду с агрофорумом крупными событиями стали Евразийский форум «Мелиорация: эффективные технологии и инвестиции», который проводился впервые в рамках выставки «Золотая осень» и VI Всероссийский молодежный форум «Формула аграрного образования», ежегодно проводимый Российским союзом сельской молодежи в рамках выставки «Золотая осень». Всего в рамках деловой программы состоялось более 50 мероприятий, в которых приняло участие более 10 тысяч специалистов.

На ярмарке будет организована продажа сельскохозяйственной и продовольственной продукции предприятий и малых хозяйств из российских регионов.



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Подробности на официальном сайте мероприятия

Место проведения: г. Москва, Проспект Мира, дом 119, ВДНХ, Павильоны 75, 57 и открытая площадка