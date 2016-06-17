17 июня 2016

Пленарное заседание ПМЭФ 2016: На пороге новой экономической реальности

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Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина

Выступление Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева
Выступление Председателя Совета министров Итальянской Республики Маттео Ренци

Модератор:

Фарид Закария, Ведущий, CNN

Источник: forumspb.com

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