16 июня 2016

Online-конференция с Камилем хазратом Самигуллиным

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16 июня в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Камиль хазрат Самигуллин, муфтий Республики Татарстан.

Тезисы встречи:

  • Как проходит священный месяц в Татарстане?
  • Советы постящимся: как выдержать уразу и как ее провести
  • Кто примет участие в вечере Татарстана в Шатре Рамазана на Поклонной горе?
  • Откроется ли в Татарстане филиал Азхара?



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