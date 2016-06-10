XX Национальный Конгресс по Недвижимости

10-13 июня 2016 г. в Екатеринбурге состоится XX юбилейный Национальный Конгресс по Недвижимости. Организатор – Российская Гильдия Риэлторов. Официальная поддержка – Правительство Свердловской области, Губернатор Евгений Куйвашев, Администрация города Екатеринбурга.

Основная деловая программа Конгресса пройдет на площадке международного отеля Хаятт Ридженси Екатеринбург. В мероприятии примут участие более 1000 профессионалов рынка недвижимости из всех регионов России, руководители федеральных и региональных органов власти, видные общественные деятели и политики, ведущие эксперты на рынке недвижимости России, Европы, Америки и Канады.

В рамках Национального Конгресса по Недвижимости пройдет порядка 35 мероприятий – конференций, семинаров, мастер-классов, бизнес-туров.

Одними из главных вопросов для обсуждения в рамках Конгресса станут долгосрочные тренды на рынке недвижимости, сфера законотворчества профессии «Риэлтор», а также вопросы, связанные с цивилизованными правилами сотрудничества на рынке недвижимости.

Подробная информация доступна на сайте Конгресса.