Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia

Столица Урала соберет известных мировых архитекторов, проектировщиков, экспертов в сфере высотного строительства, специалистов по уникальным сооружениям. 100+ Forum Russia планируют посетить руководители муниципалитетов и главные архитекторы российских городов, представители региональных властей российских регионов, официальные делегации зарубежных стран. Мероприятие пройдет с 5 по 7 октября 2016 в Екатеринбурге.

В повестке форума – все вопросы от проектирования и строительства до финансирования и эксплуатации уникальных, в том числе высотных сооружений. В 2016 году на 100+ Forum Russia представители строительного сообщества совместно в руководством федерального Минстроя продолжат разговор о нормативно-техническом регулировании высотного строительства. Работа в этом направлении ведется в рамках «дорожной карты» по улучшению предпринимательского климата в высотном и уникальном строительстве, принятой и актуализированной на предыдущих форумах.

Программа 100+ Forum Russia в этом году охватывает все аспекты уникального строительства: возведение небоскребов, строительство мостов, аэропортов, большепролетных сооружений и уникальных конструкций в промышленности, проблемы комплексного освоения подземных территорий мегаполисов, вопросы применения инновационных технологий и материалов. Проект деловой программы размещен на официальном сайте форума.

В 2015 году Форум посетили более трех тысяч участников, среди них – представители 19 стран и 52 городов России – от Владивостока до Калининграда, 20 официальных делегаций из городов и регионов РФ и четыре официальные иностранные делегации. В рамках работы форума проведено 65 тематических мероприятий. С докладами выступили российские и зарубежные эксперты, специалисты научно-исследовательских институтов и ведущих отечественных и иностранных вузов, представители крупнейших международных компаний. Всего 287 спикеров, из них 27 – иностранные специалисты.

Дополнительная информация: Ксения Поль + 7 912 69 100 62; Наталья Шахова +7 912 28 19 200; e-mail: 100+Forum@bebrand.ru или на официальном сайте мероприятия.



