Тренинг «SelfMadeMan: самоменеджмент и самомотивация» Радислав Гандапас

Радислав Гандапас - известнейший специалист по лидерству, самый титулованный бизнес-тренер России, трижды был признан лучшим в профессии по результатам года проведет тренинг «SelfMadeMan: самоменеджмент и самомотивация»

На тренинге «SelfMadeMan: самоменеджмент и самомотивация» Радислав Гандапас раскроет темы самодисциплины, управления своим поведением, мотивирования самого себя. Вы узнаете, откуда берется уверенность в себе и своих силах и почему у некоторых она есть, как будто люди с ней родились, а другим так сложно ее распознать, развить и довести до самых победных высот.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте или по телефону 8 (800) 555 42 16

Место проведения: г. Казань, ул. Петербургская, 1 («Гранд Отель Казань», зал «Габдулла Тукай»)