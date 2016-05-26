Тренинг «SelfMadeMan: самоменеджмент и самомотивация» Радислав Гандапас

Радислав Гандапас - известнейший специалист по лидерству, самый титулованный бизнес-тренер России, трижды был признан лучшим в профессии по результатам года проведет тренинг «SelfMadeMan: самоменеджмент и самомотивация»
На тренинге «SelfMadeMan: самоменеджмент и самомотивация» Радислав Гандапас раскроет темы самодисциплины, управления своим поведением, мотивирования самого себя. Вы узнаете, откуда берется уверенность в себе и своих силах и почему у некоторых она есть, как будто люди с ней родились, а другим так сложно ее распознать, развить и довести до самых победных высот.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте или по телефону 8 (800) 555 42 16
Место проведения: г. Казань, ул. Петербургская, 1 («Гранд Отель Казань», зал «Габдулла Тукай»)
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте или по телефону 8 (800) 555 42 16
Место проведения: г. Казань, ул. Петербургская, 1 («Гранд Отель Казань», зал «Габдулла Тукай»)
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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