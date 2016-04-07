Международная выставка Фестиваль Франшиз

Международная Выставка Фестиваль Франшиз - мероприятие для тех, кто ищет возможности, создает будущее и имеет свой путь, для тех, кто желает открыть собственный бизнес под известным брендом и найти надежных партнеров.



Вы увидите лучшие компании малого и среднего бизнеса России работающие по системе франчайзинга, вендинга и лицензирования, узнаете последние тренды в экономике, услышите полезные советы от ведущих экспертов, познакомитесь с другими предпринимателями, и найдете все, что вас интересовала о франчайзенге и партнерском бизнес .

Аудитория мероприятия: собственники малого, среднего и крупного бизнеса, действующие и потенциальные предприниматели, бизнес-консультанты, юристы, представители гос.структур, аналитики, брокеры и др.



В течение двух дней вниманию более 7500 посетителей будет представлено:



1. Более 150 бизнес-концепций

2. Где искать средства на открытие и развитие собственного бизнеса

3. Последние тенденции малого и среднего бизнеса

4. Самые востребованные бизнес-концепции в кризис

5. Презентации лучших предложений компаний от топ менеджеров и основателей популярных брендов

6. Истории лучших - опыт самых успешных предпринимателей России

7. Дискуссии в сфере молодежного предпринимательства



Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.