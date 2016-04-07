Международная Выставка Фестиваль Франшиз - мероприятие для тех, кто ищет возможности, создает будущее и имеет свой путь, для тех, кто желает открыть собственный бизнес под известным брендом и найти надежных партнеров.
Вы увидите лучшие компании малого и среднего бизнеса России работающие по системе франчайзинга, вендинга и лицензирования, узнаете последние тренды в экономике, услышите полезные советы от ведущих экспертов, познакомитесь с другими предпринимателями, и найдете все, что вас интересовала о франчайзенге и партнерском бизнес .
Аудитория мероприятия: собственники малого, среднего и крупного бизнеса, действующие и потенциальные предприниматели, бизнес-консультанты, юристы, представители гос.структур, аналитики, брокеры и др.
В течение двух дней вниманию более 7500 посетителей будет представлено:
1. Более 150 бизнес-концепций
2. Где искать средства на открытие и развитие собственного бизнеса
3. Последние тенденции малого и среднего бизнеса
4. Самые востребованные бизнес-концепции в кризис
5. Презентации лучших предложений компаний от топ менеджеров и основателей популярных брендов
6. Истории лучших - опыт самых успешных предпринимателей России
7. Дискуссии в сфере молодежного предпринимательства
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.
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