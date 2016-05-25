25 мая 2016

Российская Неделя Маркетинга 2016

Российская Неделя Маркетинга 2016

«Российская Неделя Маркетинга» — мероприятие must have для бизнес сообщества — собственников бизнеса, директоров по маркетингу, рекламе и PR. Компания Prime Time Forums — организатор мероприятия и лидер конференционного рынка России и СНГ четвертый год подряд создает форум, который сегодня уже стал рынкообразующим событием и главной образовательной и коммуникационной площадкой сферы маркетинга.

Мероприятие соберет более 1500 делегатов из более чем 20 стран мира. 60 лучших спикеров страны в течение четырех дней будут делиться удачным опытом продвижения и реализации маркетинговой стратегии компаний. На обсуждение вынесены самые актуальные и острые темы из разных областей маркетинга.

Мультиотраслевой форум объединит лучшие выступления в сфере управления маркетингом, PR и Digital. Еще больше внимания будет уделено маркетингу в различных отраслях:

  • оптовая и розничная торговля;
  • финансовые и страховые услуги;
  • недвижимость и строительство;
  • телекоммуникации;
  • туризм и отдых;
  • beauty-бизнес.

Одна из главных ценностей форума — это его участники, которые и определяют значимость и статус события. На площадке собираются компании из всех отраслей экономики, включая представителей ТОП100 ведущих компаний России, малого и среднего бизнеса.

Маркетинг, как и обучение — это инвестиции! Поэтому если вы собственник бизнеса, директор по маркетингу и PR, то абсолютно точно сможете получить новые идеи для привлечения и удержания клиентов, одним из первых узнаете о новых подходах и трендах в маркетинге, а также сможете погрузиться в отраслевую специфику.

  • 1500 участников
  • 350 медиа-партнеров
  • 60 актуальных докладов по всем сферам маркетинга
  • 3 дискуссии

В качестве экспертов на «Российскую Неделю Маркетинга» приглашены только реальные практики. Это руководители маркетинговых департаментов и собственники бизнеса, с опытом проведения кампаний по продвижению товаров и услуг, а также создания маркетинговых стратегий.

Среди спикеров:

  • Илья Балахнин (Генеральный директор и управляющий партнер агентства Paper Planes)
  • Алексей Манихин (Основатель и генеральный директор Prime Time Forums)
  • Игорь Манн (бизнес-тренер, автор бестселлеров, основатель «Манн, Иванов, Фербер»)
  • Николас Коро (Руководитель исследовательского центра RCB&B)
  • Алекс Левитас (Обладатель титула «Лучший бизнес-тренер России», автор публикаций в Forbes, «Коммерческий директор», эксперт по маркетингу телеканалов «НТВ», «Первый канал», «ТВЦ» и «Успех»)
Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте.

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