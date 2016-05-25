Российская Неделя Маркетинга 2016

«Российская Неделя Маркетинга» — мероприятие must have для бизнес сообщества — собственников бизнеса, директоров по маркетингу, рекламе и PR. Компания Prime Time Forums — организатор мероприятия и лидер конференционного рынка России и СНГ четвертый год подряд создает форум, который сегодня уже стал рынкообразующим событием и главной образовательной и коммуникационной площадкой сферы маркетинга.
Мероприятие соберет более 1500 делегатов из более чем 20 стран мира. 60 лучших спикеров страны в течение четырех дней будут делиться удачным опытом продвижения и реализации маркетинговой стратегии компаний. На обсуждение вынесены самые актуальные и острые темы из разных областей маркетинга.
Одна из главных ценностей форума — это его участники, которые и определяют значимость и статус события. На площадке собираются компании из всех отраслей экономики, включая представителей ТОП100 ведущих компаний России, малого и среднего бизнеса.
Маркетинг, как и обучение — это инвестиции! Поэтому если вы собственник бизнеса, директор по маркетингу и PR, то абсолютно точно сможете получить новые идеи для привлечения и удержания клиентов, одним из первых узнаете о новых подходах и трендах в маркетинге, а также сможете погрузиться в отраслевую специфику.
В качестве экспертов на «Российскую Неделю Маркетинга» приглашены только реальные практики. Это руководители маркетинговых департаментов и собственники бизнеса, с опытом проведения кампаний по продвижению товаров и услуг, а также создания маркетинговых стратегий.
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