Евразийский финансовый форум

14 апреля 2015 года в здании Управления Делами Президента РФ ГК "Президент-Отель" (Москва, ул.Б.Якиманка, 24) состоится ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ – деловая платформа международного уровня, проводимая для выработки практических мер для развития общей финансовой системы стран ЕАЭС.

29 мая 2014г. в Астане по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета состоялось подписание Договора о Евразийском экономическом союзе. В соответствие с документом ЕАЭС начал функционировать с 1 января 2015г. Основные направления интеграции в рамках Союза – энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, финансовые рынки. По мнению экспертов, с целью создания взаимовыгодных условий для всех государств-участников Евразийского Союза, договор об ЕАЭС требует тщательной калибровки, особенно в базовой его части – финансовой.

Основная цель Форума – посредством активных дискуссий и открытого диалога между представителями реального сектора экономики, науки, государственных и общественных структур сформировать эффективную стратегию развития финансовых рынков стран-членов ЕАЭС, определить ориентиры развития интеграционных процессов на перспективу в целях реализации гармонизированной политики в банковской, страховой сфере и на рынке ценных бумаг с учетом лучшей международной практики.

Мероприятия, включенные в деловую программу Форума, охватывают ключевые аспекты финансовой интеграции. Помимо пленарного заседания в рамках Форума запланирован ряд тематических секций:

рынок капиталов

гармонизация налоговой политики, деофшоризация, вывоз капитала, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

страховой рынок

факторинг

защита прав потребителей и развитие финансовой грамотности населения

В ЕВРАЗИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ ФОРУМЕ примут участие руководители финансово-экономического блока правительств государств-участников ЕАЭС, институтов развития, менеджмент банков, инвестиционных и факторинговых компаний, эксперты, финансовые и бизнес-ассоциации, крупнейшие отраслевые СМИ.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ

08.30 – 09.30 Регистрация

09.30 – 13.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

- ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

- Сессия I «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ»

1. Этапы интеграционного процесса.

2. Интеграция рынка капиталов. Локальное регулирование, саморегулирование, наднациональное регулирование. Актуальные проблемы и вызовы.

- Сессия II «МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ»

1. Вывоз капитала, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

2. Международное налогообложение в ЕАЭС.

13.30 – 14.30 Перерыв - Деловой обед

14.30 – 16.30 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ.

I. РЫНОК КАПИТАЛОВ

1. Проблемы гармонизации законодательства. Наднациональный орган регулирования.

2. ЕАЭС – единый рынок капитала и профессиональных участников.

II. ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ. ДЕОФШОРИЗАЦИЯ. ВЫВОЗ КАПИТАЛА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

1. Практика администрирования косвенных налогов (проблемы и перспективы) и гармонизация ставок акцизов в государствах-членах ЕАЭС.

2. Налоговые аспекты борьбы с утечкой капитала, вопросы деофшоризации.

3. Вывоз капитала, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

III. СТРАХОВОЙ РЫНОК

1. Предпосылки для трансграничного страхового сотрудничества в рамках ЕАЭС.

2. Развитие автострахования в странах-членах ЕАЭС.

3. Трансграничное перестрахование как эффективный способ защиты рисков для стран-членов ЕАЭС:новые задачи, перспективы.

4. Развитие системы пенсионного обеспечения. Проблемы и риски пенсионной системы.

IV.ФАКТОРИНГ

1. Факторинг как финансовый инструмент развития торговых отношений стран ЕАЭС.

2. Единое факторинговое пространство в рамках ЕАЭС: от международного факторинга к внутреннему.

V. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

17.00 – 18.00 ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Принятие итоговой резолюции.

08.30 – 18.00 Работа выставочной экспозиции

18.30 ВЕЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ*

Для делегатов:

Регистрационный сбор Форума

Включает: участие во всех мероприятиях Форума согласно программе, 1 комплект материалов Форума, 1 портфель участника, 1 бейдж, кофе-паузы, деловой обед, организационные расходы.

Регистрация и оплата до 20.03 до 06.04 После 06.04 35990 руб. 39860 руб. 43100 руб. Если число регистрируемых делегатов от одной компании больше чем 2, то 3-й и каждый последующий получает скидку 50%

Для докладчиков:

Выступление с докладом (с техническим обеспечением)

на одной из тематических секций Форума.

- При регистрации и оплате до 30.03 возможность выступления с докладом на одной из тематических секций (по желанию участника) входит в стоимость участия*

* Количество докладчиков ограничено.

Регистрация и оплата до 30.03 до 06.04 После 06.04 +0 руб. +18890 руб. +22400 руб.

Для экспонентов:

Предоставление оборудованного выставочного места (стенд 2х1 м, стол, стул) либо места под стенд, 1 комплект материалов Форума, 1 бейдж.

Регистрация и оплата до 20.03 до 06.04 После 06.04 70820 руб. 77300 руб. 84500 руб.

*НДС не облагается

Для регистрации участников заполненную заявку направить в оргкомитет электронной почтой – fin@eurasian-forum.org. Форму заявки можно скачать на сайте организаторов - www.eurasian-forum.org. В обратном письме получите счет на оплату участия в Форуме и договор. После оплаты счета пришлите копию платежного документа и подписанный договор, оргкомитет направит в ваш адрес уведомление о регистрации.

Важно

Отказ от участия принимается в письменном виде не позднее чем за 3 дня до даты мероприятия.

При отказе до 06.04.2015г. – удержание 30%.

При отказе после 06.04.2015г. – удержание100%.

Замена участника – бесплатно (до 13.04.2015г.)

Если Вы не успеваете оплатить участие за день до дня Форума, Вы сможете оплатить участие непосредственно на месте проведения мероприятия наличными на стойках регистрации, или по безналичному расчету после его проведения (под гарантийное письмо). Предварительно (до 13.04.2015 включительно) прислать заполненную заявку в оргкомитет обязательно.

По вопросам регистрации и участия обращаться:

+7(499)4080337

fin@eurasian-forum.org