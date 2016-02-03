Опера "Севильский цирюльник" - XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

3 февраля в 18.00 в рамках XXXIV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина состоится опера "Севильский цирюльник" (музыка Джоаккино Россини). Либретто Чезаре Стербини по одноименной комедии Пьера Огюстена Бомарше.
Музыкальный руководитель постановки -
Марко Боэми (Италия)
Режиссер-постановщик - Юрий Александров (Санкт-Петербург)
Художник-постановщик - Виктор Герасименко (Москва)
Художник по костюмам - Елена Бочкова (Москва)
Хормейстер - Любовь Дразнина (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
Художник по свету - Ирина Вторникова (Ростов-на-Дону)
Пластика - Фанис Исмагилов (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
Ассистент дирижера - Алессандро Биччи (Италия)
Ассистент режиссера - Анастасия Удалова (Санкт-Петербург)
Ответственный концертмейстер - Алсу Барышникова (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
Постановка 2014 года
Опера в 2 действиях (12+)
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