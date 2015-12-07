Презентация "Bpium"

7 декабря, в IT-парке в Казани пройдет торжественная презентация платформы для создания CRM, BPM, ServiceDesk и других систем работы с информацией - Bpium. Организаторы познакомят аудиторию с продуктом, его идеологией и планами.

На презентацию приглашаются собственники бизнеса, руководители IT-отделов, интеграторы CRM и BPM-решений и консалтинговые компании. Для жителей других городов будет запущена онлайн-трансляции.