Международный форум-выставка "Руками женщины"

Со 2 по 4 марта 2016 года при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания и Государственной Думы Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства обороны Российской Федерации, Посольства Российской Федерации в Королевстве Бельгия, Чехия, Россотрудничества, Президента Республики Татарстан, органов муниципальной и законодательной власти, Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан в г. Казань откроется Международный форум-выставка «Руками женщины».

Международный форум-выставка «Руками Женщины» представляет «онлайн» и «оффлайн» проект в одном лице.

Проект «Руками Женщины» состоит из гибкой, динамичной, масштабной структуры, которая создана для того, чтобы решить актуальные задачи и вопросы мирового сообщества. Проект «Руками Женщины» это уникальная площадка для объединения женщин различных конфессий и политических взглядов, на которой планируется обсуждение, актуальных на сегодняшний день вопросов: «Эра женской дипломатии», «Государственная политика межнациональных и межконфессиональных отношений», «Женщины-предприниматели в развивающемся государственно-частном партнерстве», «Культуры народов России сквозь призму декоративно-прикладного искусства» и многие другие.

Онлайн система проекта представляет СМИ нового поколения, единую социальную сеть и торговую площадку. Оффлайн версия проекта открывает форум с деловой программой, панельные заседания, дискуссионные площадки, круглые столы, в рамках которого будет представлена выставка прикладного искусства, этнографии, благотворительный аукцион народных промыслов, фестиваль национальной кухни народов Российской Федерации, концерты с этнографическими коллективами и рок-концерт Witchy Kitchen.

Перед участниками форума поставлена ответственная задача привлечь внимание власти и общества к той позитивной роли, которую играют женщины в реализации стратегических направлений развития России и мира. Продемонстрировать тот огромный потенциал, которым обладают женщины, занятые в самых разных сферах жизни, общества; предложить свои подходы к строительству новой, передовой экономики, к созданию благоприятного инвестиционного климата, к формированию атмосферы творческого поиска и поддержки, востребованных временем проектов, а так же выработать эффективные решения существующих проблем в современных экономических и политических условиях.

Подчеркиваем особую актуальность форума-выставки в связи с углублением интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и ШОС, а также в связи с возрастающей ролью женщин в решении как внутригосударственных, так и международных вопросов на Евразийском пространстве.

Предполагается проведение данного форума-выставки с 2017 года в 9 федеральных округах, что позволит максимально ознакомить с современными тенденциями в декоративно-прикладном искусстве, а также открыть новые имена в современном женском обществе, представить самобытных дизайнеров, модельеров и умелиц всей России, стран СНГ и Европы и Азии.

С декабря 2016 года ежегодно лучшие будут представлены во Дворце Конгрессов в г. Страсбург (Франция).

Организатором проекта «Руками Женщины» выступает «Агентство Информации и Деловых Коммуникаций».

Оргкомитет: тел.: +7 (843) 238 04 84, e-mail: info@handswomen.com



Подробнее о мероприятии читайте на официальном сайте.