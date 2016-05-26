Десятый IT & SECURITY FORUM

Десятый IT&SECURITY FORUM соберет в Казани все самые востребованные на ИТ-рынке технологии и новинки от ведущих производителей. В качестве докладчиков выступят именитые эксперты и топ-менеджеры крупнейших ИТ-компаний.

К юбилею организаторы форума подготовили для своих гостей не только интересные темы для дискуссий и запоминающиеся мастер-классы, но и абсолютно новые форматы для совместной работы, которые позволят участникам раскрыть свой потенциал и получить новые знания.

Продолжат свою работу профильные секции и отраслевые круглые столы для предприятий банковской, энергетической, нефтегазовой сферы.

Традиционно на ITSF съезжаются CIO, IT-директора и руководители служб информационной безопасности, ведущие IT-эксперты и разработчики. Это крупнейшее ИТ-мероприятие привлекает в Казань специалистов со всей России, и география форума растет с каждым годом.

Мероприятие активно поддерживают нескольких десятков партнеров из числа ведущих мировых и отечественных производителей программного обеспечения и оборудования.