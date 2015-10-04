Чемпионат по мини-футболу среди корпоративных команд «Казанская Бизнес Лига. Осень 2015»

В условиях современного рынка недостаточно владеть одними лишь перспективными проектами или знать тайные лазейки партнеров по бизнесу. Важно, чтобы компания сотрудничала не только с другими организациями, но и в самой себе имела дружную атмосферу. В таких условиях, первостепенное значение приобретают слова «сплочение коллектива». Оно и выводит организацию на качественно новый уровень – успешное взаимодействие коллег не только в пределах офиса неизбежно благоприятно влияет и на профессиональные успехи. Максимум для того, чтобы достичь этой цели у себя в компании, может дать корпоративный спорт.

Традиционный Чемпионат по мини-футболу «Казанская Бизнес Лига» - престижное мероприятие в нашей республике. Его участники – это ведущие группы компаний, крупные предприятия и фонды. Здоровый образ жизни и сплочённость работников больших компаний – вот две цели, которые достигаются в рамках турнира. Тем более футбол – игра командная, где важно взаимодействие всех линий, правильная стратегия, взаимопомощь. Ко всему прочему, сотрудничество и здоровая конкуренция на поле – это возможность сотрудничать и на бизнес-арене.

Расписание матчей, турнирную таблицу, состав команд-участников и более подробную информацию о месте и времени проведения матчей можно найти на официальном сайте.



