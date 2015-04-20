XIII Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке» состоится 20-22 апреля 2015 года в Москве. Главный вопрос форума звучит так: «Сможет ли Россия достойно выйти из сложившейся ситуации с санкциями и снижающимися ценами на нефть?». Очевидно, что эту ситуацию невозможно исправить, используя привычные и отработанные подходы. Для ответа на этот вопрос организаторы планируют собрать на этой площадке лучших экспертов, сформировать актуальную повестку дня и создать условия для открытой и плодотворной дискуссии.
В деловой программе мероприятия:
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Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, комплекс административных зданий Правительства Москвы
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