20 апр. 2015

Московский международный энергетический форум "ТЭК России в XXI веке"

Московский международный энергетический форум

XIII Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке» состоится 20-22 апреля 2015 года в Москве. Главный вопрос форума звучит так: «Сможет ли Россия достойно выйти из сложившейся ситуации с санкциями и снижающимися ценами на нефть?». Очевидно, что эту ситуацию невозможно исправить, используя привычные и отработанные подходы. Для ответа на этот вопрос организаторы планируют собрать на этой площадке лучших экспертов, сформировать актуальную повестку дня и создать условия для открытой и плодотворной дискуссии.

В деловой программе мероприятия:

  • Структурная модернизация национальной экономики: новая роль ТЭК России
  • Восточный вектор энергетической стратегии России: приоритеты, стратегические цели и ключевые инструменты для их достижения
  • Стратегия развития электросетевого комплекса, как стимулирующей инфраструктуры социально-экономического развития регионов России
  • Энергоэффективность и энергосбережение в коммунальной энергетической инфраструктуре: проблемы и решения
  • Проблемы развития энергомашиностроения и сервисных услуг в отраслях ТЭК в контексте нового закона о промышленной политике
  • Социальная эффективность региональной энергетики: стратегические ориентиры и ключевые инструменты
  • Стратегические перспективы и действующие проекты освоения запасов углеводородов в Арктике
  • Перспективы развития рынка газового моторного топлива в России
  • Освоение трудноизвлекаемых нефтегазовых ресурсов России: технологии, проекты, стратегические перспективы

Программа Форума

Подробности на официальном сайте

Контакты

Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, комплекс административных зданий Правительства Москвы

Подробности на официальном сайте

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