Московский международный энергетический форум "ТЭК России в XXI веке"

XIII Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке» состоится 20-22 апреля 2015 года в Москве. Главный вопрос форума звучит так: «Сможет ли Россия достойно выйти из сложившейся ситуации с санкциями и снижающимися ценами на нефть?». Очевидно, что эту ситуацию невозможно исправить, используя привычные и отработанные подходы. Для ответа на этот вопрос организаторы планируют собрать на этой площадке лучших экспертов, сформировать актуальную повестку дня и создать условия для открытой и плодотворной дискуссии.

В деловой программе мероприятия:

Структурная модернизация национальной экономики: новая роль ТЭК России

Восточный вектор энергетической стратегии России: приоритеты, стратегические цели и ключевые инструменты для их достижения

Стратегия развития электросетевого комплекса, как стимулирующей инфраструктуры социально-экономического развития регионов России

Энергоэффективность и энергосбережение в коммунальной энергетической инфраструктуре: проблемы и решения

Проблемы развития энергомашиностроения и сервисных услуг в отраслях ТЭК в контексте нового закона о промышленной политике

Социальная эффективность региональной энергетики: стратегические ориентиры и ключевые инструменты

Стратегические перспективы и действующие проекты освоения запасов углеводородов в Арктике

Перспективы развития рынка газового моторного топлива в России

Освоение трудноизвлекаемых нефтегазовых ресурсов России: технологии, проекты, стратегические перспективы

Программа Форума

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