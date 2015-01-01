Выставка Russia China Expo

Выставка Russia China Expo позволит найти зарубежных партнеров на форуме «РОСТКИ»

17–18 августа 2026 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» пройдет международная выставка Russia China Expo. На площади более 10 тыс. кв. м свои разработки, технологии и продукцию представят компании, научные организации и представители государственных органов.

Выставка станет одной из ключевых площадок российско-китайского делового сотрудничества и объединит сферы промышленности, энергетики, медицины, агропромышленного комплекса, логистики, строительства, машиностроения, искусственного интеллекта и высоких технологий. В 2025 году участниками экспозиции стали 68 компаний и организаций из нескольких государств, среди которых ведущие российские и китайские производители, технологические компании и инвестиционные структуры.

Особое место в программе займет I Научно-деловой симпозиум «Россия-Китай: технологии для здравоохранения», где эксперты двух стран представят передовые медицинские разработки, решения в области цифровой медицины, искусственного интеллекта и высокотехнологичной диагностики. В рамках симпозиума запланированы отраслевые дискуссии, технологические сессии, деловые встречи и подписание соглашений.

Выставка будет организована по отраслевому принципу. Отдельные экспозиционные зоны представят медицину, продукты питания, энергетику, промышленность, сельское хозяйство, строительство, товары повседневного спроса, машиностроение и металлообработку, низковысотную экономику и искусственный интеллект. Такой формат позволит участникам и посетителям эффективно находить партнеров и выстраивать новые кооперационные связи.

Форум «РОСТКИ» также станет площадкой для прямого диалога бизнеса с представителями федеральных органов власти и крупнейших российских и китайских компаний. Среди подтвержденных участников деловой программы министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков, специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов, советник Президента РФ Игорь Левитин, председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, генеральный секретарь Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Го Куйлун, председатель совета директоров China Chengtong International Investment Co., Ltd. Сунь Бохуэй и другие российские и зарубежные эксперты.

Кроме того, на площадке Форума ожидается визит делегаций из провинций Сычуань, Хэйлунцзян, Шэньси, Шаньдун, муниципалитета центрального подчинения Чунцин и Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Russia China Expo станет одной из крупнейших международных выставочных площадок российско-китайского сотрудничества в 2026 году, объединив представителей бизнеса, власти, науки и инвесторов для поиска новых партнеров, заключения контрактов и запуска совместных проектов.



Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани 16-19 августа.

Деловая программа включает в себя такие направления, как межгосударственный диалог, экономика, промышленность, образование, бизнес и предпринимательство, деловые объединения, финансы и инвестиции, культура, медиа, право, транспорт, сельское хозяйство, туризм и строительство.

Бизнес-форум «РОСТКИ» подтвердил свой высокий статус, получив премию EFEA Awards, став лауреатом и финалистом престижной Международной премии Russian Event Awards.

Оператором по подготовке и проведению Форума РОСТКИ выступает АНО «Дирекция международных программ».