Synergy Global Forum

26-27 октября в Москве состоится SYNERGY GLOBAL FORUM.

Российское бизнес-сообщество соберется на 2 дня в CROCUS CITY HALL, чтобы получить вдохновение от лучших спикеров планеты и конвертировать его в капитал.

Спикеры SYNERGY GLOBAL FORUM:

Брайан Трейси

Аллан Пиз

Кейт Феррацци

Джон Шоул

Гарретт Джонстон

Дерк Сауэр

Роберт Чалдини

Радислав Гандапас

Хедлайнер Форума — доктор Ицхак Кальдерон Адизес.

Модератор и ведущий программы — Ицхак Пинтосевич

Форум войдет в Книгу Рекордов Гиннеса как самое масштабное бизнес-событие в мире.

Здесь вы найдете 6000 единомышленников, среди которых CEOведущих брендов, руководители и собственники бизнеса из России, Казахстана, Украины, Беларуси, Германии, Польши, Прибалтики, Финляндии и других стран.

Подробности по тел. +7 (495) 545-43-14 и на сайте

