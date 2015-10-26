26-27 октября в Москве состоится SYNERGY GLOBAL FORUM.
Российское бизнес-сообщество соберется на 2 дня в CROCUS CITY HALL, чтобы получить вдохновение от лучших спикеров планеты и конвертировать его в капитал.
Спикеры SYNERGY GLOBAL FORUM:
Хедлайнер Форума — доктор Ицхак Кальдерон Адизес.
Модератор и ведущий программы — Ицхак Пинтосевич
Форум войдет в Книгу Рекордов Гиннеса как самое масштабное бизнес-событие в мире.
Здесь вы найдете 6000 единомышленников, среди которых CEOведущих брендов, руководители и собственники бизнеса из России, Казахстана, Украины, Беларуси, Германии, Польши, Прибалтики, Финляндии и других стран.
Подробности по тел. +7 (495) 545-43-14 и на
сайте
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