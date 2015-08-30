Международный оперный фестиваль «Казанская осень»

В рамках этого фестиваля задумано исполнение классических и современных оперных произведений, в том числе композиторов Татарстана, звучащих на татарском языке. Концерты и постановки проходят под открытым небом со свободным входом для слушателей.

«Казанская осень», несмотря на небольшой творческий стаж, пользуется огромной популярностью и традиционно собирает многотысячную аудиторию. На концертах фестиваля побывало более 80 тысяч человек.

В фестивале приняли участие Роберто Аланья, Дмитрий Хворостовский, Симона Кермес, Любовь Казарновская, Венера Гимадиева, Леонардо Граменья. Состоялась мировая премьера татарской оперы «Белый волк» (З. Раупова), юбилейная постановка татарской оперы «Алтынчач» (Н. Жиганов).

Время проведения фестиваля в Казани – август – сентябрь (ежегодно).