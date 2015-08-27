27 авг. 2015

Online-конференция с Сергеем Ивановым, председателем Государственного комитета РТ по туризму/ видео

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27 августа в 12.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» стал редседатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

Тезисы к обсуждению:

  • За счет чего развивается туристическая отрасль Татарстана?
  • Как повлияла на отрасль динамика валют и введенные санкции?
  • Что ляжет в основу разрабатываемого бренда Казани?

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