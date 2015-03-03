POWER-GEN Russia/Hydrovision Russia 2015: платформа инновационных решений в электроэнергетике (г. Москва)

Корпорация PennWell, организатор POWER-GEN Russia и HydroVision Russia, анонсировала ключевые темы конференций 2015 г.
Мероприятия, которые пройдут в марте 2015 г., обещают стать для российских и международных специалистов в энергетической отрасли и лиц, принимающих решения, отличным шансом собраться вместе и обсудить способы реализации планов по наращиванию электроэнергетического потенциала в РФ.
Компания PennWell Corporation снова предоставит дискуссионную площадку для российских и зарубежных экспертов электроэнергетической отрасли. Специалисты, среди которых владельцы и операторы производств гидро- и электроэнергии, поставщики услуг и продукции в электроэнергетическом секторе Российской Федерации, соберутся для обсуждения идей, решений и нововведений по улучшению энергетического сектора РФ.
В 2015 г. POWER-GEN Russia, бывшая Russia Power, присоединится к линейке всемирных мероприятий POWER-GEN и сменит фокус, трансформировавшись в специализированную платформу новейших решений и разработок сектора.
Темы, которые планируется обсудить в рамках POWER-GEN Russia/HydroVision Russia, были разработаны с учётом ситуации в российской экономике, последних постановлений правительства и текущих глобальных и локальных тенденций в области электроэнергетики. Основными в 2015 г. станут следующие вопросы:
• Будущее российского электроэнергетического сектора, гидроэнергетика и другие возобновляемые источники в России;
• Укрепление российско-китайского сотрудничества в области электроэнергетики;
• Перспективы новой модели российского рынка тепловой энергии;
• Развитие программ модернизации для существующих объектов производства электроэнергии;
• Стимулирование развития трудового капитала в отрасли энергетического машиностроения;
• Эффективность государственного контроля в энергетическом секторе;
• Распределённое производство электроэнергии в регионах;
• Финансирование проекта в области распределённого производства электроэнергии.
«Согласно последним исследованиям, масштаб инвестиционных возможностей в энергетическом секторе РФ и возрастающая необходимость провести модернизацию означают, что коммерческие возможности ещё не исчерпаны, особенно для иностранных производителей оборудования и поставщиков технологических решений. Международные компании видят перспективу в энергетическом рынке России. На POWER-GEN Russia и HydroVision Russia мы надеемся предложить необходимые инструменты и решения, которые позволят рынку двигаться вперёд», ‒ рассказала Хизер Джонсон (Heather Johnstone), директор выставки и конференции POWER-GEN Russia (PennWell, Великобритания).
За последнее десятилетие российский энергетический рынок сделал шаг вперёд от советского планирования к западной рыночной модели. Главная задача на сегодняшний день – закрыть огромный инвестиционный пробел, который образовался в 1990-е гг. По данным независимой аналитической и исследовательской компании SEEPX Energy, представительства которой находятся в Соединённом Королевстве и в Российской Федерации, общие потребности в инвестициях на 2014–2020 гг. оцениваются в 102 млрд долл., из которых 54 млрд будет потрачено на генерацию, а 48 млрд – на электросетевой комплекс (220 кВ+).
В сложившейся ситуации – утверждённая схема и программа развития ЕЭС на 2014–2020 гг., инициатива Министерства энергетики по вступлению России в Международное агентство по возобновляемой энергетике (IRENA) и проведённый Советом рынка тендер на разработку модели конкурентного розничного рынка электроэнергии – Россия, возможно, будет вынуждена заменить западные технологии на российские или китайские. И любое решение, которое позволит сократить затраты и увеличить эффективность, касается оно процесса производства, транспортировки энергии или изменений в структуре бизнеса, будет с большой долей вероятности позитивно воспринято участниками рынка.
Обновлённая платформа POWER-GEN Russia и HydroVision Russia 2015 соберёт уникальные глобальные и российские ноу-хау электроэнергетического сектора. Деловая и выставочная программа мероприятий будет направлена на усиление эффективности применяемых технологий, развитие партнёрских отношений и поддержку технической и технологической модернизации энергетического сектора России, в том числе реализации «умных» решений.
Регистрация участников POWER-GEN Russia и HydroVision Russia 2015 открыта на официальных сайтах мероприятий:
Powergen-Russia
Hydrovision-Russia
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