17-ый международный «Осенний строительный форум»

«Осенний Строительный Форум» - это:

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА

Бизнес-встречи, основная цель которых - проведение деловых переговоров, налаживание перспективных партнёрских отношений между представителями предприятий Республики Татарстан и других регионов России;

Конкурс «Лучший продукт выставки», основная задача которого выявить среди участников компании, представляющие новейшие прогрессивные технологии в области строительства. Заседание конкурсной комиссии, состоящей из профессионалов отрасли,проводится до начала работы выставки. Награды победителям конкурса будут вручены на церемонии торжественного открытия выставки;

«Лучший продукт выставки», основная задача которого выявить среди участников компании, представляющие новейшие прогрессивные технологии в области строительства. Заседание конкурсной комиссии, состоящей из профессионалов отрасли,проводится до начала работы выставки. Награды победителям конкурса будут вручены на церемонии торжественного открытия выставки; Конференции авторитетных отраслевых ассоциаций, тематические семинары, круглые столы, презентации, организованные участниками форума

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:

Состав посетителей - 67% это специалисты и руководители предприятий строительной отрасли, специалисты сферы ЖКХ, руководители крупных промышленных компаний и представители малого и среднего бизнеса;

Статус посетителей - 22% это владельцы компаний и менеджеры высшего звена, которые принимают решение или влияют на принятие решения в компании о покупке;

Полномочия посетителей - 66% респондентов выразили потребность в сборе информации или готовности совершать покупки;

География посетителей - республики: Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия; области: Московская, Ленинградская, Кировская, Саратовская, Самарская, Свердловская, Ульяновская.

Подробности на официальном сайте