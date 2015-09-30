17-ый международный «Осенний строительный форум»

«Осенний Строительный Форум» - это:
В ПРОГРАММЕ ФОРУМА
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:
Состав посетителей - 67% это специалисты и руководители предприятий строительной отрасли, специалисты сферы ЖКХ, руководители крупных промышленных компаний и представители малого и среднего бизнеса;
Статус посетителей - 22% это владельцы компаний и менеджеры высшего звена, которые принимают решение или влияют на принятие решения в компании о покупке;
Полномочия посетителей - 66% респондентов выразили потребность в сборе информации или готовности совершать покупки;
География посетителей - республики: Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия; области: Московская, Ленинградская, Кировская, Саратовская, Самарская, Свердловская, Ульяновская.
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«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.