30 сент. 2015

17-ый международный «Осенний строительный форум»

17-ый международный «Осенний строительный форум»

«Осенний Строительный Форум» - это:

  • профессиональная площадка для диалога профессионалов строительной отрасли, обмена опытом и нахождения выгодных решений для строительства дома и бизнеса;
  • возможность продвижения вашей продукции и услуг на рынок Татарстана и близлежащих регионов,возможность найти деловых партнеров и получить консультации профессионалов;
  • более 80 российских компаний из 24 городов России, а также компаний, представляющих продукцию 12 стран мира;
  • экспозиция общей площадью - свыше 7000 кв.м

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА

  • Бизнес-встречи, основная цель которых - проведение деловых переговоров, налаживание перспективных партнёрских отношений между представителями предприятий Республики Татарстан и других регионов России;
  • Конкурс «Лучший продукт выставки», основная задача которого выявить среди участников компании, представляющие новейшие прогрессивные технологии в области строительства. Заседание конкурсной комиссии, состоящей из профессионалов отрасли,проводится до начала работы выставки. Награды победителям конкурса будут вручены на церемонии торжественного открытия выставки;
  • Конференции авторитетных отраслевых ассоциаций, тематические семинары, круглые столы, презентации, организованные участниками форума

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:
Состав посетителей - 67% это специалисты и руководители предприятий строительной отрасли, специалисты сферы ЖКХ, руководители крупных промышленных компаний и представители малого и среднего бизнеса;
Статус посетителей - 22% это владельцы компаний и менеджеры высшего звена, которые принимают решение или влияют на принятие решения в компании о покупке;
Полномочия посетителей - 66% респондентов выразили потребность в сборе информации или готовности совершать покупки;
География посетителей - республики: Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия; области: Московская, Ленинградская, Кировская, Саратовская, Самарская, Свердловская, Ульяновская.

Подробности на официальном сайте

Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия