Публичная дискуссия «Село ≠ колхоз: как сделать село модным»

25 июля 2025г. состоится первый паблик-ток на селе «Село не равно колхоз: как сделать село модным»
Встречаемся в парке «Семья», село Новошешминск, чтобы поговорить о трендах на сельское предпринимательство, о популяризации сельского образа жизни и о том, как сделать жизнь на селе лучше и привлекательнее.
Приглашаем всех желающих принять участие: фермеров-предпринимателей, татарстанских блогеров и СМИ, активистов из числа сельских жителей, бизнесменов, которые поделятся своими кейсами и опишут проблемы.
Двухдневная программа мероприятия начнется с деловой части — публичной дискуссии на следующие темы:
Ключевые вопросы к обсуждению:
По окончании деловой части последует неформальная: большой вечерний костер, вокруг которого можно будет провести нетворкинг и одновременно приобщиться к старинным традициям.
На следующий день участников встречи ждет ознакомительная поездка в фермерские хозяйства района и этнографическая экскурсия по старинным слободам (участие по желанию)
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