Публичная дискуссия «Село ≠ колхоз: как сделать село модным»

25 июля 2025г. состоится первый паблик-ток на селе «Село не равно колхоз: как сделать село модным»

Встречаемся в парке «Семья», село Новошешминск, чтобы поговорить о трендах на сельское предпринимательство, о популяризации сельского образа жизни и о том, как сделать жизнь на селе лучше и привлекательнее.

Приглашаем всех желающих принять участие: фермеров-предпринимателей, татарстанских блогеров и СМИ, активистов из числа сельских жителей, бизнесменов, которые поделятся своими кейсами и опишут проблемы.

Двухдневная программа мероприятия начнется с деловой части — публичной дискуссии на следующие темы:

Ключевые вопросы к обсуждению:

Как создать моду на АПК среди молодежи

Бизнес на селе: как создать свой бизнес-проект и сделать его успешным на сельской территории

Логистика и услуги: как упростить ведение бизнес в селах

Молодые кадры: что заставляет уезжать молодежь из сел, и как вернуть ее домой

Здоровый образ жизни: как жизнь в селе помогает дольше сохранить ресурс и здоровье

По окончании деловой части последует неформальная: большой вечерний костер, вокруг которого можно будет провести нетворкинг и одновременно приобщиться к старинным традициям.

На следующий день участников встречи ждет ознакомительная поездка в фермерские хозяйства района и этнографическая экскурсия по старинным слободам (участие по желанию)

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