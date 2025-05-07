Концерт от «Болгар радиосы» ко Дню радио

7 мая в «Татнефть Арене» впервые состоится концерт от «Болгар радиосы» ко Дню радио! Это событие соберет на одной сцене самых ярких и любимых артистов татарской эстрады.

«День радио» от «Болгар радиосы» — это не просто концерт, а настоящий праздник музыки, энергии и татарской культуры. Зрителей ждет шоу с зажигательными ритмами, красочными костюмами и современной сценографией и, конечно же, только самые известные и любимые хиты.

Ильсия Бадретдинова, Элвин Грей, Фирдус Тямаев, Анвар Нургалиев, Марат Яруллин, Ильмира Нагимова, Рифат Зарипов, Ильнат Фархуллин и многие другие звёзды эстрады устроят настоящий праздник татарской музыки!