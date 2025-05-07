7 мая в «Татнефть Арене» впервые состоится концерт от «Болгар радиосы» ко Дню радио! Это событие соберет на одной сцене самых ярких и любимых артистов татарской эстрады.
«День радио» от «Болгар радиосы» — это не просто концерт, а настоящий праздник музыки, энергии и татарской культуры. Зрителей ждет шоу с зажигательными ритмами, красочными костюмами и современной сценографией и, конечно же, только самые известные и любимые хиты.
Ильсия Бадретдинова, Элвин Грей, Фирдус Тямаев, Анвар Нургалиев, Марат Яруллин, Ильмира Нагимова, Рифат Зарипов, Ильнат Фархуллин и многие другие звёзды эстрады устроят настоящий праздник татарской музыки!
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.