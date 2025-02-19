Специализированная выставка автотранспорта и автокомпонентов «Kazan Truck Expo» в рамках Заседания координационного совета по промышленности Российской Федерации и Заседания итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан

19-20 февраля 2025 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится Специализированная выставка автомобилестроения и автокомпонентов «Kazan Truck Expo», приуроченная к Заседанию координационного совета по промышленности Российской Федерации и Заседанию итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

Выставка проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан.

В мероприятии примут участие Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководители профильных министерств субъектов Российской Федерации. Среди участников ожидаются представители федеральных органов исполнительной власти, а также бизнес-сообщества, что позволит создать условия для конструктивного диалога по ключевым вопросам развития отрасли.

Одним из ключевых мероприятий деловой программы станет единый день поставщика крупнейших производителей отрасли с участием заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберта Каримова.

Важнейшей темой мероприятий станет вопрос содействия в развитии отраслей промышленности в регионах и укрепление межрегионального сотрудничества предприятий.

Выставка соберет на одной площадке ведущих производителей Российской Федерации и станет важной платформой для презентации последних достижений в автомобильной промышленности. Участники в течение двух дней продемонстрируют инновационные и перспективные разработки, новые модели автомобилей, автокомпоненты и технологии руководителям министерств промышленности и торговли всех субъектов страны.

Экспоненты смогут установить новые деловые контакты, обменяться опытом, обсудить совместные проекты и вопросы импортозамещения, провести переговоры. Участие в выставке открывает новые горизонты и способствует развитию инновационных решений.

Важно отметить, что мероприятие в очередной раз подтвердит позиции Республики Татарстан как одного из ключевых регионов автомобилестроения в Российской Федерации.