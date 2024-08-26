Международная нефтегазохимическая выставка «TatOilExpo»

С 26 августа по 28 августа 2024 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится Татарстанский нефтегазохимический форум — 2024, посвященный Году научно-технологического развития в Татарстане, и Международная нефтегазохимическая выставка «TatOilExpo».

Традиционно организаторами выступают Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и АНО «Казань Экспо». Мероприятия проводятся при поддержке Правительства Республики Татарстан.

Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание, которое пройдет с участием Раиса Республики Татарстан, представителей зарубежных стран, федеральных руководителей и первых лиц ведущих нефтегазохимических компаний Российской Федерации.

Форум ежегодно становится площадкой для проведения встреч и переговоров, а также конструктивного диалога и общения. Как отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, «Татарстанский нефтегазохимический форум стал авторитетным международным мероприятием».

В рамках панельных дискуссий, технических сессий и круглых столов обсудят перспективы сотрудничества и специфику производств, научно-техническое развитие компаний, разработку и успешное внедрение новейших технологий. Одной из важных тем станет обсуждение задач по импортозамещению и технологической безопасности страны.



Профильные учебные заведения представят свои программы высшего и специального образования. Также впервые при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан состоится ярмарка вакансий, на которой студенты и молодые специалисты смогут познакомиться с потенциальными работодателями и узнать информацию из первых рук.

В рамках форума состоится одна из крупнейших нефтегазохимических международных выставок — «TatOilExpo», которая на площадке 10 000 м2 соберет более 200 российских и зарубежных экспонентов нефтехимического, химического и нефтегазового комплекса. Будет представлен коллективный стенд компаний Китайской Народной Республики. В мероприятии примут участие руководители отраслевых союзов и ассоциаций. В 2024 году выставка пройдёт при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей и Президента РСПП Александра Шохина.

«TatOilExpo» освещает все аспекты в области нефтяной, газовой и химической индустрии, включая добычу и переработку сырья, безопасность, экологию, энергоэффективность, инновации и многие другие.

Одним из главных событий в программе станет проведение отраслевого конкурса на лучший проект или техническое решение, который дает возможность предприятиям и инноваторам продемонстрировать свои достижения и получить признание профессионального и делового сообщества.

