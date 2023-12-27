Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым

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27 декабря в 11:00 гостем online-конференции «Реального времени» станет руководитель республиканского Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов — Роберт Гилязиев.



Тезисы к обсуждению:

• итоги Месячника проверки качества моторного топлива на АЗС республики;

• ждать ли роста цен на моторное топливо;

• повышение энергоэффективности;

• задачи и цели, стоящие перед Управлением на 2024 год.

11:42 Онлайн-конференция завершилась.

11:40 Работа Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов ведется системно. На 2024 год план мероприятий по госзаказу уже подготовлен и представлен Кабмину Татарстана — Гилязиев.

11:39 Если система газоснабжения прекратит подачу газа, население останется без тепла, поэтому такая работа очень важна, подчеркнул Гилязиев.

11:38 В последние годы в республике большая часть газопотребляющих предприятий имеют запасы топлива, отметил он.

11:37 В течение года специалисты проводят их обследования. Информацию предоставляют Министерству промышленности, Штабу подготовки к зиме, МЧС, рассказал руководитель республиканского Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов.

11:36 Учреждение ежегодно утверждает в Министерстве промышленности перечень предприятий, производящих электроэнергию для социально значимых учреждений республики. В него входит 81-82 предприятия, — Гилязиев.

11:35 Резервное топливное хозяйство важно для надежного энергообеспечения республики, отметил он.

11:33 Завершив выполнение планов 2023 года, учреждение уже приступило к выполнению плана следующего года, сказал Гилязиев.

11:32 По итогам обследования учреждение вручает паспорта с рекомендациями. Также результаты получают главы районов, где находятся учреждения, рассказал руководитель республиканского Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов.

11:31 Отсутствие приборов учета было выявлено в 12 учреждениях за год — Гилязиев.

11:31 Все обследования проходят очно, подчеркнул Гилязиев.

11:29 Повышение энергоэффективности — одно из главных направлений деятельности учреждения, подчеркнул Гилязиев. За 2023 год специалисты выполнили первичное энергетическое обследование 56 гос бюджетных учреждений, повторное — 40 учреждений.

11:28 По его прогнозу, цены на моторное топливо до апреля повышаться не должны.

11:27 В сентябре повышение цен в России остановилось, в том числе в Татарстане. Розничные и биржевые цены стали снижаться. В Татарстане большинство АЗС снизили стоимость моторного топлива на 30 копеек, сказал Гилязиев.

11:26 «Мы постоянно контролируем рост оптовых, биржевых цен» — Гилязиев.

11:26 По его словам, в течение всего года с января ежемесячно цены на моторное топливо были в Татарстане ниже среднего уровня цен в России.

11:25 На 26 декабря по бензину А95 в ФО Татарстан занимает 4 место из 11, по дизельному топливу — 12-е из 12-ти, последнее, сказал Гилязиев.

11:24 В республике удалось не допустить резкого повышения рыночных цен, они росли в соответствии с инфляцией, подчеркнул руководитель республиканского Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов.

11:23 До начала мая 2023 года цены на АЗС республики находились на уровне декабря 2022 года. С мая по сентябрь в России резко повышались оптовые биржевые цены моторонго топлива всех видов. К сентябрю рост составил более 95%. В республике цены повышались 7 раз.

11:22 Цены на моторное топливо интересуют все население. Повышение цен влияет на цены всех видов товара и всех оказываемых населению республики и страны услуг, отметил Гилязиев.

11:21 Сегодня точных данных об объемах потребления топлива татарстанцами нет, они появятся 15-16 января, сказал Гилязиев. Однако уменьшения объема, по его прогнозу, не будет.

11:20 Возможности проводить исследования брендированного топлива у Управления нет — руководитель учреждения.

11:19 По мнению Гилязиева, потребитель может попробовать оба вида топлива, сравнить их и принять решение самостоятельно.

11:18 Исследованием такого топлива Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов не занимается и не берется судить, действительно ли оно лучше традиционного.

11:17 На большинстве АЗС сегодня реализуют брендированное топливо. Оно дороже традиционного, отметил Гилязиев.

11:15 Если нарушитель не принимает мер, то данные направляют в прокуратуру — Гилязиев.

11:13 По результатам Месячника одному из владельцев написали о выявленных нарушениях. После он написаи учреждению об устранении проблемы, привел пример руководитель республиканского Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов.

11:11 Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов — не надзорный орган и не может привлекать к ответственности за нарушения. Если по итогам испытаний топлива обнаружены нарушения, организация направляет владельцу акт о нарушениях и просит устранить их с последующим информированием учреждения, объяснил Гилязиев.

11:10 Отклонения в 2023 и 2022 году были выявлены на разных АЗС. Кроме того, отличались сами отклонения, сказал Гилязиев.

11:10 Руководитель республиканского Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов отметил, что эти отклонения от нормы незначительны.

11:08 В течение уходящего года были взяты пробы на 741 АЗС и 4 нефтебазах, 1869 проб бензина и дизельного топлива. Выявлены отклонения по отдельным показателям в 18 пробах (1%) — Гилязиев.

11:07 Из 325 проб, взятых за Месячник, не соответствовали отдельным требования ГОСТа 6 проб дизельного топлива, это 1,8% от общего количества, сказал Гилязиев.

11:06 Лаборатория указывает любые отклонения от ГОСТа вне зависимости от их величин, подчеркнул руководитель республиканского Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов.

11:05 По итогам тендера 2022 года выиграла лаборатория ООО «Ресурс-Аудит», рассказал он.

11:04 Все исследования проводятся в лаборатории, которую выбирают при помощи тендера. Останавливаются на лаборатории, где за наименьшее количество средств можно сделать наибольшее количество проб — Гилязиев.

11:03 Специалистами проверяется фракционный состав, плотность, предельная температура фильтруемости, содержание серы и другие факторы.

11:02 В рамках Месячника проверки качества моторного топлива на 116 АЗС республики Управлением были отобраны пробы топлива и проведен их контрольный анализ. По бензину проверяется 6 показателей, по дизельному топливу — 7.

11:01 Роберт Гилязиев отметил, что Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в полном объеме завершило мероприятия, которые должны были быть проведены ив течение 2023 года.

11:00 «Реальное время» ведет текстовую трансляцию online-конференции с Робертом Гилязиевым, руководителем республиканского Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов.

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