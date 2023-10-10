Международный форум электронной коммерции и ритейла Ecom Retail Week 2023

Ecom Retail Week 2023 — ежегодный Международный форум электронной коммерции и ритейла, который пройдет в Москве 10 — 11 октября 2023 года. На форуме встретятся свыше 200 спикеров и 5 000 экспертов и практиков, представителей федерального и регионального ритейла, маркетплейсов, ведущих отраслевых бизнес — ассоциаций, поставщиков потребительской продукции и решений для бизнеса, консалтинговых компаний, регуляторов в сфере потребительского рынка и стартап-сообщества.

На Ecom Retail Week 2023 вас ждут выступления лидеров и экспертов российского и зарубежного рынка e-commerce, встречи с регуляторами и ТОП — менеджментом ведущих ритейл и логистических компаний, презентации лучших кейсов, выставки успешных технологических и логистических решений и многое другое.