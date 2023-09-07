07 сен 2023

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество»

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество»

Первый крупнейший международный форум «Россия — Китай» пройдёт 7-8 сентября 2023 года в Казани. Российские регионы и китайские провинции смогут обсудить актуальные вопросы по развитию сотрудничества. Так, ожидаются делегации из провинций, с которыми у Татарстана подписаны межрегиональные межправительственные Соглашения: Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Чунцин.
Ожидаются большие бизнес-делегации партнеров российских предприятий в сфере промышленности.

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