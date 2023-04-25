Российский международный энергетический форум - 2023

Российский международный энергетический форум (РМЭФ) — ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-энергетической отрасли. Основная задача проекта — создание площадки для диалога между отраслевыми корпорациями, органами государственной власти и научным сообществом. Концепция Форума предусматривает проведение конгрессной и выставочной программ.

Официальная поддержка:

— Министерство энергетики Российской Федерации

— Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

— Правительство Санкт-Петербурга

Конгрессная программа РМЭФ

На площадке Форума ежегодно проводится более 30 мероприятий в различных форматах — пленарные заседания, конференции, круглые столы. Тематика конгрессной программы РМЭФ затрагивает наиболее актуальные вопросы отрасли: теплоэнергетика, светотехника, электротехническое оборудование, генерация, атомная энергетика, возобновляемые источники энергии, АСУ ТП, энергетическое машиностроение, безопасность энергообъектов, энергоэффективные и энергосберегающие технологии и оборудование, системы и средства измерения контроля, кадровое обеспечение энергетики.

Выставочная программа РМЭФ

Международная специализированная выставка «Энергетика и Электротехника» проводится в Санкт-Петербурге с 1993 года и с 2013 года включена в состав РМЭФ. Сегодня это динамично развивающийся бренд, предлагающий действующим и потенциальным экспонентам эффективное сочетание опыта и современных подходов.

Выставка «Энергетика и Электротехника» сертифицирована и отмечена знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Знак UFI считается одним из высших достижений в выставочном бизнесе и официально подтверждает полное соответствие выставки мировым стандартам.

На протяжении многих лет проект занимает лидирующие позиции в отраслевых рейтингах в номинациях «Выставочная площадь», «Профессиональный интерес», «Международное признание», «Охват рынка», что подтверждает многолетний международный уровень мероприятия.

Участники

Участники Форума — топ-менеджеры ведущих энергетических компаний, представители федеральной и региональной власти, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.

Уникальные особенности

— Площадка для формирования политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

— Всесторонний диалог: более 50% участников — представители топ-менеджмента компаний, органов государственной власти и научного сообщества.

— Профессиональная аудитория: 97% посетителей — отраслевые специалисты.