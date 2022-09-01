01 сен 2022

⚡«Реальное время» Live

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Прямой эфир «Реального времени» 1 сентября — с 14.00 мск

14.00 — Священник Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии РПЦ «Прошедшее и грядущее»

Отец Александр отвечает на ваши вопросы.

15.00 — Эмиль Зиннуров, победитель Спартакиады Сильнейших по водному поло, спортсмен Ватерпольного клуба «Синтез»

15.30 — Павел Борисович Муякин, тренер по прыжкам в воду СК ВВС «Синтез», главный тренер сборной Татарстана по прыжкам в воду

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https://realnoevremya.ru

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