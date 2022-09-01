«Реальное время» Live / 01.09.2022

14.00 — Священник Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии РПЦ
15.00 — Эмиль Зиннуров, победитель Спартакиады Сильнейших по водному поло, спортсмен Ватерпольного клуба «Синтез»
15.30 — Павел Борисович Муякин, тренер по прыжкам в воду СК ВВС «Синтез», главный тренер сборной Татарстана по прыжкам в воду
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