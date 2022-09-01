01 сен 2022

«Реальное время» Live / 01.09.2022

14.00 — Священник Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии РПЦ

15.00 — Эмиль Зиннуров, победитель Спартакиады Сильнейших по водному поло, спортсмен Ватерпольного клуба «Синтез»

15.30 — Павел Борисович Муякин, тренер по прыжкам в воду СК ВВС «Синтез», главный тренер сборной Татарстана по прыжкам в воду

Календарь

Все мероприятия