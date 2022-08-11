Прямой эфир «Реального времени» 11 августа — с 14.00 мск
Сегодня в прямом эфире «Реального времени»: русские в чужих морях, как заработать миллиард на продаже кабелей и вопросы священнику
14.00 — Константин Грязев, директор по развитию АО «Диас»
Тема: Как заработать миллиард на продажах кабеля
15.00 — Александр Драгони, яхтсмен, основатель школы яхтинга
Тема: Русские в чужих морях
16.00 — Священник Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии РПЦ «Прошедшее и грядущее»
Тема: Ответы на ваши вопросы
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