11 авг 2022

Русские в чужих морях, как заработать миллиард на продаже кабелей и вопросы священнику

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Прямой эфир «Реального времени» 11 августа — с 14.00 мск

Сегодня в прямом эфире «Реального времени»: русские в чужих морях, как заработать миллиард на продаже кабелей и вопросы священнику

14.00 — Константин Грязев, директор по развитию АО «Диас»

Тема: Как заработать миллиард на продажах кабеля

15.00 — Александр Драгони, яхтсмен, основатель школы яхтинга

Тема: Русские в чужих морях

16.00 — Священник Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии РПЦ «Прошедшее и грядущее»

Тема: Ответы на ваши вопросы

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